Shakira habría contratado detectives para que siguieran a Piqué

Antes de que empezaran a circular rumores sobre una posible infidelidad del futbolista Gerard Piqué, y de que, su expareja, Shakira anunciara oficialmente su separación, se conoció en medios españoles que el defensa del Barcelona F.C. regresó a vivir a su apartamento de soltero.

Pero, a pesar de haber pasado algunas semanas desde entonces, el tema no parece acabar ahí. Siguen apareciendo testimonios de personas que dicen conocer más detalles sobre el motivo que los llevó a terminar su relación.

Le puede interesar:

Según informó un programa de la cadena Univisión, la barranquillera habría contratado a detectives privados para que la mantuvieran al tanto de los movimientos de Piqué fuera de casa, y fue así como “descubrió” la supuesta infidelidad.

Algunas de las fotografías habrían sido vendidas por los investigadores a la prensa, a cambio de una jugosa suma, pero Shakira sería la única en tener el material completo.

Lea también:

"Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué", aseguró uno de los reporteros.