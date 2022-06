Premier League 2022-23: El Liverpool de Luis Díaz ya conoce el calendario

Mientras que los futbolistas se encuentran disfrutando de las vacaciones, la organización de la Premier League ya tiene listo su calendario de cara a la próxima competición. La temporada 2022-2023 iniciará el próximo 5 de agosto y finalizará el 28 de mayo del año siguiente.

Por parte del Liverpool, subcampeón de la más reciente edición que incorporó a sus filas al colombiano Luis Díaz en enero, debutará contra el ascendido Fulham el sábado 6 de agosto en condición de visitante (estadio Craven Cottage).

En el primer mes de competiciones, 'Los Reds' tendrán que enfrentarse al Manchester United en un juego conocido como el 'Derby de Inglaterra' el 20 de agosto. El primer duelo ante el Manchester City se disputará a mediados de octubre.

Asimismo, en la primera vuelta de la competición, Liverpool completará sus duelos contra el 'Big Six' de la siguiente manera: 8 de agosto vs. Arsenal (V), 5 de noviembre vs. Tottenham (V). Conozca la programación completa del Liverpool aquí.

Es de mencionar que la Premier League tendrá un receso en noviembre a causa del Mundial (21 noviembre a 18 de diciembre), por lo que en el fin de semana del 12 de noviembre se disputará la última fecha antes de la cita orbital y se retomará el 26 de diciembre.