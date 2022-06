Suárez: "No se han alineado los astros para que esté en la Selección"

Luis Fernando Suárez, técnico colombiano que clasificó al Mundial recientemente con Costa Rica, dialogó con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. El estratega expresó su alegría por clasificar a la Copa del Mundo y reveló una oferta que rechazó para dirigir a la Selección Colombia.

"Estoy feliz por todo lo que ha pasado, feliz por Costa Rica, también soy consciente que mucha gente en Colombia está celebrando conmigo. Ha sido una experiencia muy bonita", comentó Suárez.

El antioqueño recordó lo difícil que fue el comienzo, algo que terminó causando más alegría entre los Ticos: "por esa razón se mira, no solamente con asombro, sino que la felicidad es mucho más grande por todo como ocurrió. Al final si eres favorito y si es fácil todos los partidos, la gente lo valorara, pero no como se dio ahora, un inicio muy malo de la Eliminatoria y una culminación diferente. Aquí la gente en Costa Rica está muy feliz por todo como se dio".

De lo que viene ahora para su equipo, comentó: "los equipos han hecho un sacrificio muy grande, apretando agenda, cortando el torneo. En este momento aquí recién van a comenzar las finales el fin de semana, ellos tienen que buscar de alguna manera acelerar un proceso para terminar antes de noviembre, porque vamos a jugar en noviembre 23. Tenemos dos fechas FIFA y vamos a buscar partidos importantes para seguir mejorando".

¿Guayabo por la Selección Colombia?

"Ya haciendo como una evaluación de todas las cosas por las que he pasado, me parece que en determinado momento es una situación lógica. Hubo un momento en el que a mí me ofrecieron la Selección, que fue en el año 2000, donde yo creía que todavía estaba muy crudo para tomar una Selección de mayores y no la acepté, después no se han alineado los astros para que yo esté".

"He estado mucho tiempo por fuera y Colombia ha tenido un técnico grandísimo como José Pékerman, que me parece que hizo las cosas muy bien iniciando este ciclo y después yo he estado por un lado y por el otro", añadió al respecto.

Y agregó: "uno siempre querrá dirigir a su país, lo más importante que hago yo, lo hago conscientemente, dirigiendo clubes en el extranjero y más dirigiendo selecciones, es que yo también represento a mi país y trato de hacerlo lo mejor posible".

Su grupo en QATAR

"Todo lo que se hizo cuando supimos cuál era el rival para el repechaje, fue estudiar concienzudamente a Nueva Zelanda, luego se terminó esto, después de la celebración, llegamos ayer tarde en la noche, un recibimiento de la gente de Costa Rica, después veremos cómo se puede mejorar para afrontar a tres rivales difíciles".

"El equipo que más me preocupa en este momento es Costa Rica, tenemos mucho que mejorar, estamos bien en muchas cosas pero nos falta mejorar mucho en ataque", concluyó al respecto.