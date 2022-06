Sofía Castro habla sobre la desaparición de JuanDa

En internet no dejan de preguntarse ¿Dónde esta JuanDa? el influencer bogotano fuera de los estándares de redes sociales.

Ya van tres meses desde que hizo su última publicación, al lado de su perra ‘chandosa’, y, desde entonces, ha perdido todo contacto con sus más de 20 millones de seguidores, si sumamos los de sus cuentas de TikTok e Instagram.

Sin embargo, ante la preocupación de algunos de ellos, en su último live de Instagram, Sofía Castro reveló que JuanDa se encuentra bien y que no hay de qué preocuparse, más que por la insistencia y especulación de un par de cuentas que han utilizado su desaparición para ganar visibilidad.

“JuanDa está bien, JuanDa se está tomando un tiempo para él —insistió— (…) ¿Sabes que no le hace bien a JuanDa? … ¡esto!, esto que tú cogiste de moda, mor, de estar como preguntando ‘dónde está JuanDa, dónde está JuanDa, JuanDa vuelve, vuelve’ ¡Déjalo!, ya te he dicho, déjalo (…) O sea ¿Por qué? ¿Por qué tu lo quieres obligar a que vuelva si él todavía no se siente listo?”.

Y aprovechó el momento para pedirle a quienes insisten en su regreso que respeten el espacio que ha decidido tomarse lejos de las redes:

“Si tú de verdad quieres y amas tanto a JuanDa déjalo, déjalo (…) Me parece terrible porque ya siento que es moda, vi a un man ahí en TikTok haciendo como unos TikToks hablando mierda, o sea literal mierda (…) gente mentirosa, nena, porque es mentira, porque yo sé que es mentira. Entonces te digo aquí, JuanDa está bien, no lo acoses”.