Carlos Feria se pronunció tras publicación de video maltratando a su esposa

En las últimas horas se viralizó un video donde se ve al influencer Carlos Feria maltratando a su pareja, la creadora de contenido conocida como 'Adrilatina'. El influencer cuenta con 5 millones de seguidores en Instagram y 40 millones en Tik Tok, donde sube contenido junto a su pareja y su hija de cuatro años.

El video fue publicado por Adriana, esposa de Carlos, en su cuenta de Tiktok y fue eliminado segundos después de haber sido publicado. En las imágenes se ve a Feria levantándose rápidamente de una de las sillas del comedor, en su casa, y empujando a su esposa, provocándole una fuerte caída.

Tras la publicación del video y el rechazo que provocó en los seguidores de la pareja, Feria realizó una transmisión en vivo donde se disculpa públicamente por lo sucedido aclarando que la situación se presentó en el 2021 y que su esposa lo perdonó.

"Ella es la víctima de todo esto. No vengo a victimizarme. Quiero decirles que es verdad lo de ese video, vengo a aceptar lo que venga porque esa es la consecuencia de lo que hice. Nunca pensé que se fuera a hacer público, muchas personas lo están viendo y pido disculpas", dijo Feria.

"Es difícil no llorar porque no es algo que haga por gusto. Soy un hombre que creció con 3 mujeres, sé que hay que respetarlas, no hay excusa, esto pasó porque soy un ser humano que no sabe controlar sus emociones y estoy trabajando en ello", añadió.

"Cometió un error ese día y él sabe que eso está mal. Se los digo mujeres y las personas que me están viendo, siempre les he dicho que el día que un hombre me toque me pierde para siempre, pero ese día Carlos me pidió perdón y estamos aquí", dijo Adriana en el video.