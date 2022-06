EE.UU. asistiría a una Cumbre con Cuba y Venezuela: asesor de Biden

En diálogo con la agencia EFE, el principal asesor para Latinoamérica de la Casa Blanca, Juan González, aseguró que Estados Unidos sí asistiría a una Cumbre de las Américas a la que estén invitados los líderes de Venezuela, Cuba y Nicaragua para dialogar con ellos.

González aseguró que siempre estarán dispuestos a dialogar pero que invitar a los líderes de estos tres países a territorio estadounidense habría sido una “contradicción” de cara a su política de no tolerar las violaciones de derechos humanos.

“¿Cómo podemos nosotros invitar a un país cuando están poniendo en la cárcel a personas solo por cantar y pedir comida? No se puede reconciliar ese tipo de cosas con una invitación. No quiere decir que no vamos a hablar con Cuba”, expresó González.

Juan González agregó que si ocurre una nueva Cumbre de las Américas a la que asistan los líderes actuales de Cuba, Venezuela o Nicaragua, asistirían definitivamente porque no van a “huir de esta conversación” sobre derechos humanos y respeto de las libertades ciudadanas.

El asesor de la Casa Blanca concluyó reiterando que están “dispuestos a tener conversaciones con Cuba, apoyamos un dialogo en Venezuela, hemos intentado hablar con Nicaragua, pero eso es muy diferente a invitarlos aquí. El presidente ha hablado con Putin, habló con Putin antes de la invasión a Ucrania, pero no lo va a invitar a Washington”.