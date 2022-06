Soldado se hizo el muerto para atacar y dar de baja a alias 'Cabuyo'

En medio de una acción de las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional en el municipio antioqueño de Barbosa, fue dado de baja Ricardo Abel Ayala Orrego, alias 'Cabuyo', cabecilla de la disidencia del frente 36 de las Farc, cuando se encontraba en su escondite ubicado en la vereda La Herradura, en la citada localidad del norte del Valle de Aburrá.

Se hizo el muerto

En exclusiva para 6AM de Caracol Radio, el soldado que perpetró la muerte del cabecilla narró los momentos de tensión que vivió cuando una esquirla del arma de alias 'Cabuyo' le impactó en uno de sus ojos y le quitó por completo la vista, pero al recobrarla se hizo el muerto y logró impactar a uno de los delincuentes más buscados de Antioquia.

"El vandido se metió a la casa y comenzó a dispararme de una forma indiscriminada, y una de las balas impacta mi fusil, una esquirla me impacta en el ojo derecho y me deja ciego, pero cuando recupero la vista, veo al bandido en frente de mí, me hago el muerto y lo doy de baja", dijo.

El soldado dijo que después de dado de baja el delincuente, se procede a la captura de Galeano Zapata, quien sería su escolta y uno de sus hombres de confianza, así como a la incautación de un fusil y varias pistolas.

Las autoridades piensan que alias 'Cabuyo' de 29 años, se encontraba enfermo como consencuencia de varias heridas que tenía por los 10 operativos militares a los que habría sobrevivido, y los disparos de un tirador de alta precisión en febrero de 2021, que también lo dejaron lesionado.

Pero hasta el momento se desconocen las causas por las que este delincuentes habría salido de su escondite ubicado en el cañón de San Pablo, ubicado entre los municipios de Guadalupe, Anorí, Campamento y Angostura, en el Norte de Antioquia.

Prontuario criminal

Tras la firma del Acuerdo de Paz, alias 'Cabuyo' desertó del proceso y siguió delinquiendo en la disidencia del frente 36 de las Farc, donde se dedica a narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, el sicariato y la extorsión, entre otros delitos.

A la organización criminal liderada por este cabecilla, se le atribuye el ataque armado contra una comisión de trabajadores de la empresa minera Continental Gold, en el que murieron los geólogos Camilo Andrés Tirado Farak, Henry Mauricio Martínez Gómez y Laura Alejandra Flórez Aguirre; la masacre de cuatro jóvenes en el municipio de Anorí, así como de la desaparición forzada y el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo, entre otras afectaciones en la población civil que han desencadenado en desplazamiento forzado.