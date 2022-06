Me vi muerta: Maritza Aristizábal fue víctima de violento atraco en Bogotá

En 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló la presentadora Maritza Aristizábal sobre un episodio difícil que vivió en días pasados, cuando fue víctima de robo.

Contó que esto ocurrió hacia las 6:20 p.m. cuando se movilizadaba en cercanías a la Avenida Circunvalar y la aplicación Waze los envía por otra ruta donde les ahorraba más o menos 15 minutos. Ella iba hablando por teléfono, y terminan en una calle oscura del barrio La Perseverancia.

Más adelante ven una camioneta que está parqueada, y cuando intentan devolverse, son abordados por un grupo de hombres que lo asaltan, rompen los vidrios del carro donde se movilizaban, roban el celular y el resto de sus pertenencias.

"Dios, te entrego todo. Yo me vi muerta. Cerré los ojos y como despedida dije: te dejo mi familia y mi bebé, cuídala", comentó en medio de la angustia en su relato.

Ahora bien, comentó que una de sus amigas alcanzó a escuchar parte de lo que se vivía en ese momento y envió una alerta a Wikimujeres y todo esto llegó a oídos de las autoridades.

Sobre la carrera 5, un grupo de policías que encontraron los ayudaron y después estuvo hasta las 2:00 a.m. poniendo la denuncia por el robo de sus pertenencias.

"El viernes me llaman a decirme que lo recuperaron todo. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata", comentó la presentadora en su cuenta de Instagram.

