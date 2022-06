Críticas a Camila Cabello por su cuerpo tras fotografías en bikini / ()

Camila Cabello fue captada por distintos fotógrafos en medio de sus vacaciones en la costa de Nápoles, Italia. En las imágenes se ve a la cantante, usando un bikini naranja, disfrutando de la playa y el mar.

Diferentes medios de comunicación criticaron el cuerpo de Cabello, o afirmaron que daba un mensaje de amor propio al mostrar su cuerpo. Lo cual fue tomado de manera negativa por los seguidores de la cantante, quienes afirmaron que Camila se encontraba disfrutando de un día con su familia y su cuerpo no tenía porque ser noticia.

La TikToker argentina Sol Carlos, quien realiza contenido 'body positive' en la plataforma habló de los fuertes comentarios que recibía la cantante por su cuerpo.

El 'body positive' es una invitación a las personas para pensar, reflexionar y replantear los estereotipos planteados por la sociedad, sin importar sus pesos, funcionalidades o estaturas.

"Camila Cabello está recibiendo un montón de 'body shaming', o humillación corporal, y honestamente es muy preocupante. La sociedad te enseñó que todas las celebridades tienen que verse de cierta manera, si una celebridad no se ve de esa manera su cuerpo no merece respeto, sus sentimientos no importan, el bullying está aceptado, ya no tienen valor como persona", dijo la creadora de contenido.

"Muchas celebridades por genética son flaquitas, pero las que no son así hacen cosas extremadamente peligrosas para estar en ese estándar porque saben que si no se ven de cierta manera nadie las va a respetar. Taylor Swift ha contado que en varios conciertos casi se desmaya por no comer en todo el día, para que la sociedad la acepte", afirmó la argentina.

"'Esta embarazada', que ignorante que sos para creer que la única explicación para que una mujer tenga barriga este embarazada. Bienvenidos a la realidad, el cuerpo de las mujeres cambia todo el tiempo. Todos los cuerpos merecen respeto y nunca estará bien comentar de cuerpos ajenos", concluyó.

La cantante realizó una publicación hace dos meses en su cuenta de Instagram afirmando como los comentarios sobre su cuerpo la han afectado. "Recuerdo cuánto me impactó darme cuenta de que estaba pensando a través de toda una cultura de pensamientos ajenos y no en los propios. Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer que es completamente falsa para muchas mujeres", escribió Cabello.