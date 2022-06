Justin Bieber dice padecer una parálisis facial parcial

Justin Bieber contó en un video el viernes a sus seguidores de Instagram que ha sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, lo que está causándole una parálisis facial parcial.

El cantante de música pop, de 28 años, recientemente anunció que había pausado el ‘Justice World Tour’ debido a la enfermedad, horas antes de su primer concierto programado en Toronto.

El síndrome de Ramsay Hunt es una complicación de culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a alguno de los oídos. Puede causar pérdida auditiva además de parálisis facial.

"Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara y esta narina no se mueve", explicó Bieber en la grabación.

"Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave", sostuvo.

El cantante de "Peaches" dijo que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando para "descansar y relajarse" y así poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.

Esta es la tercera vez que el tour de Bieber ha sido pospuesto. Las primeras dos fueron postergadas por la pandemia del COVID-19.