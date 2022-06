¿Los árbitros son los culpables de la pérdida de tiempo en el FPC?

Por José Borda

Todos nos quejamos que en la Liga colombiana el tiempo real de juego es muy poco, y es verdad, solo para tener referencia en los partidos de los cuadrangulares de la fecha 4, donde menos se jugó fue en el Millonarios vs Junior, apenas 50 minutos 23 segundos.

Pero ¿Cuál es la causa para que se pierda tanto tiempo en la Liga nacional?... La respuesta, se pierde tiempo debido a la cultura futbolística que tenemos 'improntada' en Colombia, la cual no es otra que “ganar a como dé lugar y por encima de todo”, y precisamente para ganar los partidos, la técnica más común es perdiendo tiempo.

Todo el mundo responsabiliza a los árbitros de esta situación y claro, ellos tienen culpa, porque sancionan todo, pitan más que una “olla expres” y le dan poca continuidad los partidos; sin embargo, la responsabilidad mayor es de los jugadores, ellos son quienes en vez de dedicarse a jugar, pegan patadas, simulan faltas, producen contactos innecesarios, reanudan el juego lentamente y se revuelcan en el piso por cualquier toque.

También son responsables los directores técnicos, ellos no pueden escurrir el bulto, pues en su filosofía de juego deben inculcarle a sus dirigidos el no perder tiempo y sobre todo no patrocinarlo en el campo y no justificar su práctica.

Ahora bien, quienes están alrededor de un partido (aficionados, dirigentes, periodistas etc) tienen también su cuota de responsabilidad, por la “doble moral futbolística que poseen"; es decir, cuando el equipo de sus afectos quema tiempo, está bien, pero, cuando es el equipo rival que lo hace, ahí hacen el escándalo más grande. En juntos casos se debe exigir con ímpetu para que esta práctica no se normalice, pero mientras se tenga ese doble rasero seguiremos en las mismas.

El promedio real de juego de un partido en lo que va del torneo es de 52 minutos ¿Dónde están entonces los minutos restantes perdidos?, les cuento el ejercicio que hice para encontrarlos.

El ítem más alto de pérdida de tiempo en un partido, se da en el cobro de faltas, con 14 minutos (el árbitro pita la falta, hace el circulo para poner el balón, mide la distancia con pasos para colocar la barrera, el portero da las instrucciones y sus defensores se corren de un lado al otro y no respetan los 9:15 metros, luego se marca la línea con el spray, se coloca atrás de la barrera el jugador alfombra, los rivales sabiendo que no pueden se meten en la barrera, el árbitro los saca, los rivales se ponen de acuerdo quien cobra y después de todo eso, por fin se da la orden) esto se repite en todas las faltas que se sancionan en los 90 minutos sobre todo en las cercanas a las áreas; esta es la causa donde se despilfarra el mayor tiempo en un partido.

Los otros ítems donde se desperdicia tiempo en su orden son: 6 minutos en los saques de meta, 5 en saques de banda, 4 en las sustituciones, y de a 3 minutos en, la celebración de goles, en simulaciones y en el uso del VAR, total 38 minutos perdidos.

Estos factores son precisamente en los que deben trabajar árbitros, técnicos y jugadores; si en sus charlas, prácticas, entrenamientos y partidos los mejoran, se empezará realmente a combatir de gran forma esa perdedera de tiempo, sino con este articulo todos perdimos tiempo.