Asesores de Rodolfo Hernández cortan entrevista: periodista lo defendió

Rodolfo Hernández estuvo en una entrevista en Estados Unidos con el medio Telemundo, con quienes tuvo una extensa charla sobre su vida, su campaña y que, además, dejó un insólito momento tras una pregunta sobre su proceso de supuesta corrupción.

En esta entrevista, Roger Mora-Tagle, periodista, le preguntó por este proceso legal que adelantan las autoridades colombianas en contra del ingeniero candidato a presidencia.

Lea más:

"Su lema de campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa?", fue la pregunta del periodista.

Ante esto, el candidato iba a responder, pero segundos después entro una mujer y un hombre, asesores de la campaña de Hernández, quienes taparon la cámara y le habrían prohibido hablar de este tema.

La mujer, por su parte, mencionaba que ya se habría terminado el tiempo para evitar que le candidato respondiera la pregunta, mientras que los periodistas le pedían que contestara.

Luego, al cortar y volver, Hernández respondió: "Usted no puede pretender, Rogelio, hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, no me he robado un peso, nunca me lo he robado ni me lo robaré".

El periodista lo defiende

Ante esto, Rogelio, periodista, en su cuenta de Twitter, mencionó que siempre estuvo dispuesto a responder y defendió al candidato.

"Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el @ingrodolfohdez: el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon", fue el post.