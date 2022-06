Los motivos de Sergio Fajardo para votar en blanco en segunda vuelta

Tras un intento de acuerdo fallido con el candidato Rodolfo Hernández, y pese a las invitaciones que le hizo Gustavo Petro, el excandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que el próximo 19 de junio, en las elecciones de segunda vuelta, votará en blanco, como lo hizo en los comicios del 2018, luego de también quedarse fuera de la contienda en primera vuelta.

“No puedo votar por Petro por varias razones, y voy a empezar con la más controvertida: por una razón personal. Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un ‘uribista enclosetado’. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno”, menciona el exalcalde de Medellín.

Además, explicó que lo que le impide votar por Rodolfo es que aunque “sabe que en Colombia hierve un malestar profundo con los políticos y su corrupción, y que con su personalidad y discurso interpreta ese malestar, usando un discurso que es sencillo y original, pero nada más. Conoce poco el país y su experiencia gobernando y en política es limitada”.

El excandidato de la Coalición Centro Esperanza en las pasadas elecciones de primera vuelta consiguió alrededor de 890 mil votos, perdiendo más de 3 millones 200 mil en comparación con el 2018.