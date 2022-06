Congresista Mauricio Toro denunció haber sido recusado por su orientación sexual

En medio de la discusión en primer debate del proyecto de ley que pretende eliminar las 'terapias de conversión', prácticas utilizadas con el fin de supuestamente cambiar la orientación sexual de una persona, el representante y autor de la iniciativa, Mauricio Toro, denunció haber sido recusado, precisamente, por su inclinación sexual.

"Me están recusando por ser gay. No hay allí más que homofobia y discriminación en ese escrito. Porque lo que dicen es que yo no puedo legislar por representar a quien represento. Entonces una mujer que llegue acá a presentar un proyecto en favor del emprendimiento femenino no podría hacerlo, porque es mujer. Es decir, se cae de todo sustento".

La recusación, que en ese tipo de espacios legislativos suele utilizarse para advertir por un aparente conflicto de intereses, fue interpuesta por el ciudadano Jonathan Silva, que se identifica como un 'activista provida'. "Preocupa sobremanera el manifiesto conflicto de intereses del ponente, el cual busca favorecer su diversidad sexual en el amedrento de las orientaciones sexuales diferentes a las de él. Coloca en estado de indefensión a ciudadanos no diversos, por intereses personales. No es solo inconstitucional, sino que raya en los principios orientadores de la función legislativa”, consideró.

Toro también consideró que "es supremamente homofóbica la recusación. Y yo, a raíz de un video que acaba de publicar el señor en redes sociales, con información mentirosa y falsa, les anuncio que voy a tomar medidas judiciales por el delito de difamación, injuria y calumnia al señor Silva. Afecta mi honra y mi imágen, porque casi todo lo que dice es falso".

Mientras se define esta recusación, para determinar si Toro está impedido o no para participar en discusión de este proyecto, la sesión quedó suspendida, al igual que el eventual trámite del proyecto. Para que siga con vida y pueda aprobarse eventualmente, la iniciativa tendrá que superar su primer debate antes del 20 de junio.