Desafíos sociales, inclusión y lucha contra la desigualdad: análisis

En el transcurso del Festival del Pensamiento Iberoamericano de Prisa este martes en Cartagena, uno de los paneles tocó el tema de los desafíos sociales, la inclusión social y la lucha contra la desigualdad, teniendo en cuenta que incluso la pandemia por COVID-19 fue un detonante para abrir aún más la brecha social.

Johanna Fuentes, editora General Adjunta de W Radio, fue quien lideró este panel en el que se habló sobre los problemas sociales que se han afrontado en los últimos meses y años, principalmente para las mujeres y la violencia contra este género.

En el foro participó Gina Magnolia Riaño, secretaria General de la OISS y exministra de Trabajo de Colombia; Miguel Barroso, exsecretario de Estado de Comunicación de España, y María Noel Vaeza, directora Regional ONU Mujeres para América Latina.

Seguridad social y pensional

"Venimos de una pandemia con crisis sanitaria y social. Aportamos el 30% de los fallecimientos en Latinoamérica. Estamos envejeciendo y hay que tratarlo como un éxito, no como problema. En el 2050 se triplicará el número de personas mayores que exigirán más seguridades sociales. La realidad es que solo 4 de 10 trabajadores está afiliado a sistemas de seguridad social. No hay trabajo decente sin protección social, deben estar incorporados. El 60% está en la informalidad. Sí se puede hacer una integración que reconoce derechos de personas y de seguridad social", comentó Gina Riaño.

Desigualdad en pandemia

"El mundo se dio cuenta que cuidar es un trabajo. En la mesa hay una cosa importante que le falta a las mujeres: el tiempo. Entonces dijimos que vamos a pelear por sistemas integrados de cuidado públicos y privados. Resulta que salimos 8 horas a trabajar, pero también tenemos que cuidar a los señores, a los niños y a la casa. Todo eso es trabajo no remunerado", explicó María Noel Vaeza.

"Podemos ver unas tasas de violencia y asesinatos increíble. También se desaprovecha mucho talento. Hay maternidad adolescente, otra tragedia... Corrupción, la lista es enorme. Yo destacaría un problema principal: la desigualdad. Uno observa el alto porcentaje de maternidad adolescente, suele utilizar una expresión de fábrica de pobreza. Ahí se dibuja un círculo vicioso que es muy difícil salir", añadió Miguel Barroso.

Fenómeno migratorio

"La migración debe ser segura y regulada, porque es un crecimiento económico y beneficios para el lugar al que llegan. No solamente migran los pobres, sino personas que tienen formación y que pueden aportar al país receptor. Esto debe regularse. Colombia, por ejemplo, tiene un avance en la dirección correcta y es el Estatuto de Protección al Migrante. Esa segregación puede ser peligrosa para la convivencia y más con el pueblo venezolano; un día fueron los colombianos quienes fueron recibidos en Venezuela. En este caso hay una discriminación y falla el candidato (Rodolfo Hernández) con ese mensaje", contó Riaño.

Violencia de género

"La única vacuna contra la violencia de la mujer es voluntad política. Si no nunca lo vamos a resolver. No tenemos presidentas mujeres, pero los hombres en el poder no ven este tema porque no les afecta. Esto debe ser tomada como una emergencia, no solo sanitaria sino económica. Todos somos responsables, pero son todas las mujeres que sufren de un tipo de violencia. Tenemos que tener esos diálogos difíciles con los hombres, porque muchos no se dan cuenta", explicó Vaeza.

Contextos sociales y desigualdades

"Son problemas que están encadenados unos con otros. Por algún lugar hay que empezar y hay algo que es llamativo: ¿por qué Latinoamérica es el más desigual? Seguramente tiene que ver con la matriz productiva, con el hecho de ser predominante un modelo extractivo, no necesitan consumidores con un poder adquisitivo relevante, sino puros trabajadores para luego exportar los productos. El problema es que tienen más poder para decidir siempre están en la parte alta", dijo Barroso.

"Hay causas como la falta de acceso que tienen que ver en la desigualdad. La desigualdad que tenemos en la región también está dada por esa obsesión de decir que a la mujer la ponen en los primeros lugares, pero el suplente es el que ocupa el lugar. También necesitamos que los empresarios lo crean, esto es un buen negocio. Tenemos capacidad de revertir estos porcentajes negativos", contó Vaeza.

"No hemos hecho la compensación del trabajo no remunerado en la seguridad de mujeres mayores. Los modelos están ahí, se puede mejorar la cobertura de quienes están en trabajo doméstico y están en la informalidad. Necesitamos que se afilien", finalizó Riaño.