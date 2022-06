Demi Lovato en Colombia: Fecha y precios del concierto

La cantante estadounidense Demi Lovato anunció su nueva gira, con la cual regresará a Colombia tras 12 años de su última visita. El concierto se reaizará el próximo 7 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco de su Holy Fvck Tour.

"Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos mis fanáticos y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música", afirmó Lovato al momento de describir lo que significa esta nueva gira de conciertos.

La boletería estará disponible desde el 13 de junio a las 9:00 a.m., para clientes del Grupo Aval, y desde el 15 de junio a las 9:00 a.m., para público general, en puntos fisicos o virtuales de Tu Boleta.

Los precios de la boleteria para el concierto de Demi Lovato en Colombia van desde 143.000 pesos hasta 1′654.000 pesos, sin el servicio.

Precios boleteria concierto Demi Lovato

Tribuna Fan sur + paquete VIP: $1.654.000

+ paquete VIP: $1.654.000 Platea + paquete VIP: $1.454.000

+ paquete VIP: $1.454.000 Platea: $363.000

Piso 2 del 202 al 205 y 215 al 218: $283.000

Piso 2 del 206 al 214: $243.000

Piso 3 del 303 al 306 y 314 al 317: $183.000

Piso 3 del 307 al 313: $143.000

El paquete VIP incluye : Acceso exclusivo a VIP, Acceso antes de la apertura de puertas, paquete VIP de merch exclusivo, escarapela VIP oficial y la posibilidad de comprar merch antes que se abran las puertas al público general.

Demi Lovato es conocida por canciones como 'Cool for the summer', 'Heart Attack', 'Sorry not sorry', 'Ok not be ok', 'Échame la culpa', 'Somebody to you', y 'No promises'.