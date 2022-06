Girasol: Nueva canción de Christian Nodal 'tirándole' a J Balvin / ()

Tras la reciente polémica entre Christian Nodal y J Balvin en redes sociales, el cantante mexicano estrenó una canción dedicada al reguetonero llamada 'Girasol'. La canción tiene una duración de cinco minutos y cuarenta segundos, donde se ataca fuertemente a Balvin.

El nuevo tema de Nodal es un rap, un estilo muy diferente al que tiene acostumbrados a sus fanáticos. La canción comienza refiriéndose a las publicaciones de Instagram sobre la discusión de los artistas: "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear".

"Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿Eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista, y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", con este verso Nodal hace referencia a la publicación donde Balvin, con dos fotografías, compara su apariencia con la de Nodal, tras su más reciente cambio de 'look', escribiendo en dicha publicación "Encuentra las diferencias".

En otra de las estrofas el mexicano mencionó el polémico juicio por difamación entre los actores estadounidenses Amber Heard y Johnny Depp, haciendo referencia a su relación con Belinda. "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso, eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención", dijo.

En la canción Nodal también menciona diferentes polémicas que ha protagonizado el colombiano, como el polémico video de la canción 'Perra', y su discusión con Residente, tras afirmar que premios como los Grammy no le dan la importancia que merece al género urbano.

J Balvin se refirió al estreno de 'Girasol' en sus historias de Instagram, "A mis fans los amo, a los chismosos que están por aquí viendo si voy a responder algo...", dijo. Dando a entender que no comentaría más sobre la polémica con el mexicano.

Esta es la nueva canción de Chistian Nodal atacando a J Balvin: