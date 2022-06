Disponible en salas de cine el documental ‘No odiarás’

Las salas de cine en Colombia, reciben el documental ‘No odiarás’, escrita y dirigida por los periodistas Gloria Castrillón y Oscar Güesguán, quienes ponen en escena la historia de tres aguerridas mujeres que son; la senadora Sandra Ramírez, Esther Polo y Bibiana Quintero, quienes son víctimas del conflicto y con sus historias, muestran que el odio no es el camino a seguir.

Gloria Castrillón, sobre el documental ‘No odiarás’, afirma, “es una película que intenta resumir un poco la historia de Colombia a través de los dolores no tratados, del dolor no procesado, del dolor que no se habla, del dolor que produce la guerra, que fragmenta familias, que afecta cuerpos y mentes de hombres y mujeres, pero esta película es especialmente hecha para las mujeres, por las mujeres, con una fuerte presencia femenina, porque durante mis años de trabajo periodístico, he visto de viva voz que son las mujeres las que terminan echándose al hombro la reconstrucción de un país durante la guerra, incluso posterior a ella, este es el mensaje que se quiere llevar con ‘No odiarás’”.

Con respecto a las tres protagonistas de ‘No odiarás’ dice Castrillón, “ellas nos dan lecciones muy fuertes de resistencia, nos muestran que el dolor se puede convertir en otra cosa y esa cosa es que cuando se sobrevive a la guerra por una u otra razón, está destinado o destinada a hacer algo que valga la pena para que esa guerra no vuelva a suceder y creo que las tres mujeres desde diferentes orillas, procedencias, diferentes edades, diferentes formas de pensar, nos están dando la lección de no odiar y ser capaces de construir un país distinto”.

‘No odiarás’ es la primera gran apuesta de El Espectador en el formato de largo metraje de no ficción. Su rodaje comenzó en el 2020, en la apertura de los aeropuertos, recorriendo cerca de 10 municipios colombianos en Córdoba, Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca. El documental está disponible en salas de cine en Colombia.