Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: Jurado no llegó a un veredicto / ()

El polémico juicio entre los actores estadounidenses Johnny Depp y Amber Heard llegará pronto a su fin, el martes, 31 de mayo, fue el segundo día de deliberaciones del jurado pero estos no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se retomarán el miércoles, 1 de junio.

En este juicio se intenta determinar si Johnny Depp fue difamado por su exesposa, Amber Heard. Depp demandó a la actriz por 50 millones de dólares, luego de que publicará una columna de opinión donde habló de la violencia doméstica de la cual era víctima. Frente a esta acusación, Heard presentó una contrademanda por 100 millones de dólares.

El jurado se encuentra conformado por cinco hombres y dos mujeres, quienes comenzaron a deliberar el pasado viernes, 27 de mayo, luego de seis semanas de fuertes declaraciones por parte de los actores y demás personalidades de Hollywood.

Johnny Depp no asistió a los tribunales, y es probable que no se encuentre presente al momento de darse el veredicto por encontrarse en Londres. Amber Heard no ha confirmado si estará o no presente.

Para determinar el resultado del juicio cada miembro del jurado debe llenar un cuestionario, conformado por 42 preguntas. El cual contiene 24 preguntas sobre las afirmaciones de Johnny Depp y 18 sobre las afirmaciones de Amber Heard.