Shows láser del Planetario: Esta es la programación de junio

Esta es la programación de proyecciones láser en el Planetario de Bogotá para el mes de junio, las cuales tienen como eje central la música de grandes bandas y artistas internacionales que juega con las imágenes creadas por los lásers del gran domo.

Las proyecciones láser se realizan de jueves a domingo, el horario depende del día. Cada show tiene una duración de 50 minutos y una capacidad de 330 personas.

Las entradas tienen un costo de $11.850 y se encuentran disponibles en la página oficial de Tu Boleta o en la taquilla del Planetario de Bogotá, ubicado en el centro de la capital en la Cl 26b #5-93.

Proyección láser Soda Stereo

Los fanáticos de Soda Stereo, la banda de rock argentina, podrán disfrutar de grandes éxitos como 'De música ligera', 'Tratame suavemente', 'Cuando pase el temblor', 'Persiana Americana', y 'Nada personal' los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de junio a las 6:00 p.m.

Proyección láser Michael Jackson

Las canciones más conocidas del 'Rey del pop', como son 'Billie Jean', 'Beat it', 'Smooth Criminal', 'Rock with you' y 'Thriller', sonarán los jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de junio a las 6:00 p.m. en el Planetario de Bogotá.

Proyección láser Coldplay

El show láser de Coldplay estará disponible los viernes 3, 17 y 24 de junio a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m., y los asistentes podrán escuchar canciones como 'Yellow', 'My universe', 'Something Just Like This', 'The Scientist' y 'Sparks', acompañadas del show de luces.

Proyección láser The Beatles

Los fanáticos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr podrán disfrutar se sus más grandes éxitos los domingos 5, 12, 19 y 26 de junio. a las 6:00 p.m.

Proyección láser Daft Punk

En esta proyección láser los fanáticos de la agrupación francesa disfrutarán de sus más grandes éxitos, como son 'Get Lucky', 'One More Time', 'Around the World', 'Instant Crush', entre otros. Los martes 7, 14, 21 y 28 de junio a las 6:00 p.m.

Proyección láser Queen

Los fanáticos de la banda inglesa Queen podrán disfrutar de sus mejores canciones los lunes 20 y 27 de junio a las 6:00 p.m. en el Planetario de Bogotá.

Proyección láser Fantasía musical

Los asistentes a esta proyección láser disfrutarán la banda sonora de las películas más famosas de Disney y Pixar, como 'El Rey León', 'Toy Story' y 'Frozen', los sábados, domingos y festivos de junio a la 1:00 p.m.

Proyección láser Leyendas del Rock

En Leyendas del Rock los visitantes podrán disfrutar los mayores éxitos de las principales bandas de rock. como son 'AC/DC', 'Aerosmith', 'Journey', 'Kiss', entre otras. Los sábados 4, 11, 18 y 25 de junio a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m.