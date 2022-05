Elecciones 2022: Cambios que hizo la Registraduría para elecciones presidenciales

Uno de los principales cambios fue el del tarjetón electoral E-14. A diferencia de las elecciones al Congreso, esta vez se entregará solo un formulario que tendrá 8 casillas, además del voto en blanco, con la fotos de los candidatos, sus nombres y partidos políticos. Cabe resaltar que aunque Íngrid Betancourt y Luis Pérez ya no figuran como candidatos, su imagen aparecerá en el tarjetón.

¿Qué pasa si alguien vota por ellos? El registrador Alexander Vega, afirmó que “ el CNE ha determinado por doctrina que un candidato retirado, revocado, son tarjetas no marcadas […] pero para no afectar el escrutinio en la mesa, se computarizan y el CNE ya en el escrutinio final indicara que esos votos hacen parte de las tarjetas no marcadas”, señaló.

Otro cambio fundamental son los más de 23.000 jurados de votación que participaron en la presuntas irregularidades al llenar los formularios E-14 en las elecciones de marzo. La Registraduría tomó la decisión de hacer un nuevo sorteo a los más de 690 mil jurados que se requieren. Se priorizaron la designación de empleados de empresas privadas y entidades públicas, profesores y personas postuladas por los partidos políticos.

Para garantizar la transparencia de las elecciones, la Registraduría afirmó que se hará una doble verificación en el preconteo de los formularios E-14. Esto quiere decir que se dictará dos veces los resultados para evitar que ocurran las omisiones de la vez pasada y también, las llamadas para reportar los resultados extenderán su tiempo.

Estas medidas serán adoptadas debido a los presuntos fraudes y denuncias que se presentaron en las pasadas elecciones legislativas por la ciudadanía y los partidos políticos.