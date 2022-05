Atacante de escuela en Texas era violento y amenazante en redes

Los medios de Estados Unidos han seguido el comportamiento de Salvador Ramos en redes sociales y hoy traen testimonios de usuarios que denuncian que el atacante de la escuela primaria en Uvalde, Texas, era violento y despectivo en línea.

Estas personas afirman que Ramos era habitualmente agresivo y amenazante, con diferentes publicaciones en las que hablaba de cometer tiroteos, violar jóvenes y asesinar personas.

A pesar de eso, lo consideraban poco creíble e incluso lo llamaban "el atacante de escuelas de Yubo", que es la red social en la que era más activo con videos y comentarios sobre armas.

Desafortunadamente los integrantes de esas redes decidieron no denunciarlo ya que consideraban que sus palabras no eran muy diferentes de las de otras personas jóvenes en las redes, que siempre hablan de ese tipo de temas, pero no los llevan a la acción.

Agregan además que el día de la masacre, Ramos envío un mensaje privado a algunos contactos de Facebook en los que les contaba que le iba a disparar a su abuela y también que iba a hacer el tiroteo en la escuela de Texas. Los mensajes fueron en un período de media hora y esto desafortunadamente no generó alerta.