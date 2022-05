‘The Styles Report’: ¿Sobre qué hablan de Harry Styles en Twitter?

Twitter se ha vuelto un segundo escenario para personalidades y artistas cuyo fandom mantiene encendidas conversaciones sobre su vida y carrera profesional.

Este es el caso del cantante británico Harry Styles, de quien sus “Harries” llenan la cronología de Twitter con discusiones sobre sus mejores presentaciones, atuendos y temas musicales.

Por ello, a unos días del lanzamiento de su tercer álbum de estudio “Harry’s House”, Twitter reveló su primer ‘The Styles Report’, para seguir de cerca las conversaciones más movidas del ex One Direction en su plataforma.

Pues, como dijo Kevin O'Donnell, jefe de asociaciones musicales de la compañía: "Twitter está en el centro del fandom de la música: es donde las personas discuten sobre música y actuaciones nuevas, y se conectan con otros fans que comparten una pasión similar. Ha sido increíble ver cómo ha evolucionado la conversación en torno a Harry Styles y la emoción en torno a Harry’s House, así como tener la oportunidad de celebrar a sus fans en Twitter y dar luz a lo que están hablando”.

Como sus canciones. La más comentada por estos días ‘As It Was’, seguida de ‘Sign of the Times’ y ‘Fine Line’. O las actuaciones que más buscan sus seguidores, como aquella cuando cantó ‘Juice’ con Lizzo en 2020 o interpretó “Landslide” con Stevie Nicks en el 2019.

Ni que decir de sus mejores momentos fashion, como la portada que hizo para Vogue en 2020 o su vestido Gucci en la Met Gala del 2019.

Los fans de Harry, en promedio, tuitean dos veces al día sobre su último álbum y recuerdan con nostalgia sus retweets más épicos, como el de BTS cantando “Falling” o el mensaje con el que celebró el décimo aniversario de One Direction.