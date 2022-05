Harry Styles estaría a la espera de su primer hijo

El periódico británico ‘The Sun’ publicó en el penúltimo fin de semana de mayo: “Wilde family, Olivia Wilde pregnant with her first child with boyfriend harry styles” (Familia Wilde, Olivia Wilde embarazada de su primer hijo con su novio Harry Styles).

De esta manera habría dado a conocer que Harry Styles y su novia, la actriz Olivia Wilde, estarían a la espera de su primer hijo.

Las fotografías, incluidas dentro del artículo, mostrarían como el vientre de Olivia habría alcanzado una forma y tamaño considerables, que llevan a suponer se encuentra en embarazo.

Aún, ninguna de las celebridades se ha pronunciado para confirmar o desmentir la noticia; sin embargo, las imágenes ya se hicieron virales y despertaron la curiosidad de los fanáticos, que, desde entonces, han estado debatiendo sobre el tema.

A menos de una semana del lanzamiento de “Harry’s House” el tercer álbum de estudio del ex One Direction, que ya está en la cima de las principales listas musicales y de seguro interpretará en noviembre, cuando llegué a Bogotá.