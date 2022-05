Will Smith sigue como protagonista en Bad Boys 4 /

El bofetón de Will Smith a Chris Rock en la pasada gala de los Oscar le ha acarreado severas consecuencias al actor desde entonces, dejando en el aire varios de los proyectos que tenía en marcha. Sin embargo, parece que no todo son malas noticias para el intérprete, ya que la cuarta entrega de Bad Boys, que en principio estaba en suspenso, sigue en marcha.

Ha sido Tom Rothman, el presidente de Sony Pictures, quien en una reciente entrevista con Deadline, confirmó que Bad Boys 4 no solo no se ha cancelado, sino que sigue adelante: "No. Eso es incorrecto. Esta película ha estado desarrollándose y todavía lo está".

"No había ningún freno que pisar porque el coche no estaba en marcha", prosiguió, desmintiendo así, que el incidente de Smith con Rock haya paralizado a la producción del filme.

De hecho, Rothman también salió en defensa del protagonista El Príncipe de Bel-Air. "Lo que sucedió fue algo rematadamente desafortunado y no creo que sea realmente mi cometido comentarlo, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es buena persona. Ese fue un claro ejemplo de una gran persona pasando por un mal momento ante el mundo", señaló.

"Considero que sus disculpas y su arrepentimiento son auténticos, y creó en el perdón y la redención", concluyó tajante Rothman, para quien el actor vivió un momento en el que estaba sobrepasado.

Algo que parece ir en consonancia con lo que Michael Bay, el director de las dos primeras entregas de la saga y productor ejecutivo de la tercera, titulada Bad Boys for life, declaró recientemente sobre Smith, asegurando que no dudaría en volver a trabajar con él. "Absolutamente, al 100%. Es un tipo muy equilibrado", sentenció Bay en declaraciones a Entertaiment Weekly.

Cabe recordar que la saga protagonizada por Smith como el detective de policía Mike Lowrey junto a Lawrence como su compañero, Marcus Burnett, ha recaudado más de 700 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. Y, de hecho, Bad Boys for life fue la más taquillera de las tres y también, la más rentable, llegando a recaudar 436 millones de todo el mundo.