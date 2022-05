Aída Bossa decidió dejar la cocina de ‘MasterChef Celebrity’

Aída Bossa dio una de las sorpresas más grandes de la cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, al anunciar su salida repentina de la competencia.

Al igual que la periodista Alexandra Montoya, la cartagenera decidió dejar la competencia sin haber sido eliminada, durante el rodaje del capítulo 73.

Permitiendo a otra celebridad volver al concurso, en este caso a Cristina Campuzano que se reintegró de inmediato a la competencia.

Le puede interesar:

Aseguró que no quería irse, pero por motivos personales debía hacerlo, algo que explicó después de la transmisión del capítulo en sus redes:

“Hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y, en ese momento, no podía seguir en la competencia. Por eso, me retiré con mucho dolor porque fui feliz hasta el último día. Fue una experiencia hermosa, maravillosa”.

Lea también:

Este fue un momento emotivo, que la hizo llorar al lado de sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón, e incluso hoy recuerda con nostalgia.

“Ahorita viendo volví a echarme mi llorada y se me removieron muchas cosas en mi corazón, pero la retirada no fue por nada grave. Yo estoy bien, mi familia está bien, pero en ese momento no podía seguir en la competencia”.