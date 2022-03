"No era feliz": Alexandra Montoya y sus razones para salir de MasterChef

En el programa 'La Luciérnaga' de Caracol Radio, la humorista Alexandra Montoya habló sobre su salida del programa Masterchef Celebrity Colombia y explicó las razones de su decisión.

En primer lugar, se mostró sorprendida por la reacción que el hecho tuvo en redes sociales y agradeció al director del programa, Gabriel Delascasas y al gerente general de Caracol Radio, Felipe Cabrales, por el apoyo recibido antes, durante y después de su paso por el programa televisivo.

"Firmé una cláusula de confidencialidad que me impide revelar información que respetaré, siempre y cuando, no vaya en contra de mis derechos fundamentales -especialmente la libertad de expresión- protegida por la Constitución", comentó.

Montoya reiteró que la decisión de participar en MasterChef Celebrity Colombia la tomó de manera libre y plena, y de igual manera decidió salir:

"Me fui en un momento en el que estaba ganando, tenía buena relaciones con todos sin excepción. Simplemente no era feliz. A Claudia Bahamón mis respeto por la mujer valiosa que es. En el Día de Mujer las invito a que no permitan que sean objeto de estereotipos por tomar estas decisiones, simplemente se llama carácter", reiteró.

Escuche el audio completo que fue compartido en la cuenta oficial de 'La Luciérnaga':