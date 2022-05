Arias: "Que se preparen los rivales, porque vamos a ir al frente siempre"

Alfredo Arias llegó este viernes a Bogotá luego de que se hiciera oficial que será el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. El uruguayo no quiso esperar hasta junio y desde ya comenzará a planificar lo que será el segundo semestre con el cuadro Cardenal.

En su llegada al aeropuerto El Dorado, el técnico ex Deportivo Cali, atendió a los medios de comunicación, donde hizo presencia El VBar de Caracol Radio para hacerle interrogantes al uruguayo.

En primera medida, se refirió a lo que será su primer contacto con la institución, destacando las buenas bases del equipo: "Primero tengo que reunirme con el presidente, con los jugadores, verlos en cancha, siempre trato de construir sobre lo construido y Santa Fe tiene buenas bases, primero vamos a ver cómo estamos en casa".

Por su parte, contó que no hizo ninguna exigencia para llegar al 'Expreso Rojo': "Primero hablaré con el presidente y sentaremos las bases para armar el equipo definitivo. Si exigí algo es que tenía que venir ya y no el primero de junio, quiero ver la cantera, los jugadores que están prestados, si no después el tiempo pasa muy rápido".

Sobre el estilo de juego que pretende implementar, recordó lo hecho con el Deportivo Cali: "El estilo de juego mio es que quiero ganar en todas las canchas, si vieron cómo jugué en Cali, vamos a proponer lo nuestro, lógicamente siempre hay diferentes estrategias, pero hay una idea, vamos a ir a frente, con pelota y sin pelota. Que se preparen los rivales porque vamos a ir al frente de ellos", comentó.

Finalmente, el uruguayo comentó: "No hay revancha. Si no no estaría acá ahora, quiere decir que el trabajo fue valorado. Las posiciones y los puestos, hay que sentarme con el presidente, conocer a los jugadores y de a poco vamos a definir", concluyó.