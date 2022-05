Egan Bernal: "En mis pensamientos las carreras todavía están muy lejos"

Egan Bernal evoluciona a grandes pasos tras el grave accidente que sufrió a comienzos de año en las carreteras de Cundinamarca; no obstante, el vigente campeón del Giro de Italia y ganador del Tour de Francia en 2019 no se afana por regresar a la competencia.

Egan declaró a La Gazzetta dello Sport en la Gran Gala del Ciclismo: “ahora mismo estoy haciendo dos horas diarias en la bicicleta pero estoy trabajando todo el día, no tengo absolutamente nada de tiempo para nada más. Y por las noches hago gimnasia y fisioterapia".

"En mis pensamientos las carreras todavía están muy lejos. Ganar o participar en una carrera no está en mi cabeza. Todavía no hay una fecha segura. Es difícil saber cuándo podré volver”, añadió.

El pedalista de 25 años se mostró esperanzado con un regreso absoluto en la próxima temporada: “en 2023 quiero correr todas las carreras que no pude hacer este año, así que también volveré al Giro, seguro".

Y de la presente edición de la ronda italiana, que se corre actualmente, dijo: "no he visto mucho la carrera, pero vi la etapa con el final en Blockhaus. Richard Carapaz no se equivocó. Es uno de los favoritos y puede ganar”.

Egan Bernal continúa trabajando en su recuperación en territorio europeo, a la espera de que se confirme una fecha y carrera para su regreso oficial a la competencia.