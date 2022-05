¿Nueva pelea en Centro Esperanza por declaraciones de Alejandro Gaviria?

Sigue la controversia por las declaraciones del exrector de la Universidad los Andes y exprecandidato presidencial, Alejandro Gaviria, a favor de Gustavo Petro. Al interior de la Coalición Centro Esperanza, en donde participó Gaviria, no han caído del todo bien estas afirmaciones.

"Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo", aseguró el senador Jorge Robledo, quien -sin embargo- siempre tuvo su distancia con Gaviria.

En esa idea, aunque sin mencionar a Gaviria, el también exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, publicó un trino diciendo: "Primer paso para recuperar la política: cumplir la palabra".

Con un tono más moderado, el exministro Guillermo Rivera, jefe de debate de la campaña de Fajardo, también entregó su consideración. "He visto a Alejandro Gaviria comprometido con la campaña y no me cabe duda que lo seguirá estando. Una opinión sobre una hipotética segunda vuelta es la legítima expresión del ejercicio del derecho a la libertad de expresión", dijo.

Precisamente, como mencionó Rivera, legalmente Alejandro Gaviria deberá apoyar en primera vuelta a Sergio Fajardo, debido a que compitió en la consulta de la coalición. Incluso, el académico lidera el equipo programático del candidato y ha hecho campaña junto a él.

Ya de manera general, sobre lo sucedido, el exgobernador Carlos Amaya insistió en que "uno de los grandes errores de la coalición fue tramitar controversias, que debían ser privadas, en público. Creo que no está bien que una coalición que pretende unir desde el centro y reconciliar a Colombia, se la pase peleando. Indistintamente, si fue un error o no el de Alejandro, yo creo que es un gran error por parte de la coalición que siga en una discusión".

Entre tanto, el propio Gaviria no se ha referido públicamente o en redes sociales al tema, mientras que Fajardo no quiso darle importancia.