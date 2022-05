¿Cuál fue el último Mundial que no tuvo árbitros de campo colombianos?

Este jueves la FIFA dio a conocer la lista de 129 árbitros que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022, entre asistentes y los que harán funciones de VAR. El único colombiano que estará en la máxima cita del fútbol será Nicolás Gallo.

No obstante, aunque estará en el Mundial, no hará funciones de campo, ya que estará encargado del VAR. Por lo tanto, no habrá protagonismo de árbitros colombianos dentro de la cancha en el Mundial de Catar en el que tampoco estará la Selección Nacional.

De esta manera, será la primera vez en diez mundiales que no habrá representación del arbitraje colombiano dentro del campo de juego. Aunque la selección no se clasificó para algunas citas orbitales, sí hubo un juez en el terreno de juego.

La primera oportunidad en la que hubo un árbitro colombiano en cancha fue en México 1970 siendo Guillermo 'Chato' Velázques juez de línea en algunos encuentros. Mientras que Omar Delagdo fue el primero en dirigir en 1974.

Desde entonces, la única ausencia del arbitraje colombiano en un Mundial había sido para Argentina 1978.

Árbitros colombianos en mundiales

- Guillermo Chato Velázques, México 1970

- Omar Delgado, Alemania 1974

- Gilberto 'Mecato' Aristizábal, España 1982

- Jesús Díaz, México 1986

- Armando Pérez, Italia 1990

- José Joaquín Torres, Estados Unidos 1994

- Jhon Jairo Toro, Francia 1998

- Oscar Julián Ruiz, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

- Wilmar Roldán, Brasil 2014 y Rusia 2018.