Cuadrado pide a la Dimayor sentarse a dialogar con los jugadores del FPC

Desde Italia, Juan Guillermo Cuadrado se sumó al apoyo de sus colegas colegas del fútbol colombiano, quienes piden a la Dimayor ser tenidos en cuenta para la planificación y configuración de los torneos y calendarios de los campeonatos en el país.

En un Instagram Live, el jugador de la Juventus comentó: "estoy con mis compañeros colombianos, igual que ellos quiero que el fútbol colombiano esté mucho mejor, que nos puedan representar mucho mejor a donde quiera que vayan, pero para eso también es necesario ´poder tener el tiempo adecuado de recuperación".

"He hablado con muchos jugadores que están ahí en Colombia, también he tenido la experiencia de que el tiempo no es el adecuado de poder estar con las familias", añadió el nacido en Necoclí.

El jugador de la Selección Colombia hizo un llamado a la Dimayor: "invitar a la Dimayor, que es quien nos puede ayudar, que se puedan sentar con los jugadores, Fifpro que siempre está ahí tratando de ayudarnos, para poder llegar a un acuerdo, que los jugadores que somos siempre los que estamos ahí en medio, nos puedan tener en cuenta para las planificaciones que se hacen de los torneos colombianos".

"Últimamente Colombia no está llegando a las fases finales en Libertadores y Sudamericana es también por un desgaste que hay, realmente no se da el tiempo adecuado para recuperar, para uno poder hacer mejor las cosas hay que tener el tiempo adecuado para descansar", insistió al respecto.

Así mismo, Cuadrado hizo una invitación a sus colegas y compañeros en el fútbol europeo: "invito a todos los jugadores que nos podamos unir con nuestra gente colombiana, para nosotros es más fácil, estamos acá, aún respetan esos tiempos, aún hay bastante sacrificio, pero tenemos un buen tiempo para poder recuperar".

Y finalmente, dijo comentó a sus colegas en el fútbol colombiano: "que puedan contar conmigo todos los jugadores que puedan estar ahí y que realmente los puedan escuchar, queremos lo mejor para el fútbol colombiano y llegando a un buen diálogo lo podemos hacer".