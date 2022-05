Levantamiento de sanciones a Venezuela es triunfo del cerco diplomático: Gobierno

Como un triunfo del ‘cerco diplomático’ califico el presidente Iván Duque el anuncio del Gobierno de Joe Biden de flexibilizar algunas sanciones impuestas a Venezuela.

El jefe de estado dijo que la presión internacional llevó a Nicolás Maduro a tener que volverse sentar con la resistencia democrática para buscar el regreso de la democracia en ese país, lo que también permite que reconozca los ultrajes que se cometieron en el pasado.

“Eso es triunfo de la resistencia democrática venezolana y es un triunfo del cerco diplomático. ¿Por qué ? porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no le liberaran a Alex Saab y no se lo liberaron el esta extraditado y seguirá procesado”, dijo el presidente.

“Hay un triunfo de la presión diplomática de los Estados Unidos donde le toca reconocer los ultrajes que se le cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país y se tiene que tomar un encadenamiento de producción, pero no para que haya más dictadura, sino para que haya un retorno a la democracia”, añadió.

Duque insistió en que se debe mantener ese ‘cerco diplomático’ para que retorne la democracia a Venezuela y la dictadura de Maduro no se siga perpetuando en el poder.