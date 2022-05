En el episodio #161 de Máximo Desempeño conversamos con la actriz Natalia Reyes, quien en 2019 protagonizó “Terminator: Dark Fate” junto con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Antes de incursionar en Hollywood, Natalia cimentó una notable carrera como actriz con series como “Lady, la vendedora de rosas” o películas como “Pájaros de Verano”.

A diferencia de muchos, Natalia supo que quería ser actriz desde muy pequeña. Esta pasión, junto con su determinación y disciplina, la llevaron a vivir primero a Buenos Aires y luego a Nueva York, donde estudió en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Su experiencia en la Gran Manzana no dejó de ser un reto. Aunque no era la primera vez que estaba fuera de casa, el convivir con un idioma y culturas diferentes le mostraron características de su personalidad que aún no conocía. Le enseñó también que los tiempos en los que nos movemos, son perfectos. Por eso, para ella no existe la idea del arrepentimiento ya que todo lo que vivimos es un aprendizaje.

Una mujer espontanea, carismática, siempre construyendo, inventado, Natalia nos habló sobre embarcarse en el sueño de su esposo Juan Pedro, de buscar inspiración en personas cercanas, de la importancia de servir e interpretar y por qué el éxito es la satisfacción de estar donde se es feliz.

En este episodio también, te contaré cómo desarrollar tu inteligencia emocional en tres pasos. No te lo puedes perder.

Acompáñame.

Para escuchar y descargar este episodio, clic aquí.