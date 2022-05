Las mejores películas para ver durante el viernes 13

Cuando se habla de maratones, pocos como el de las películas de ‘Viernes 13’, para quienes se atreven a desafiar el miedo.

Le puede interesar:

La saga, protagonizada por el asesino Jason Voorhees estrenó su primera película en 1980 y, desde entonces, ha venido causando gritos hasta su última entrega, en el 2009.

Con historias que, si bien cambian para cada cinta, coinciden en la fecha en la que se desarrollan los asesinatos.

Lea también:

Por ello, después de 12 entregas, los fanáticos hicieron una guía sobre cómo verlas. La mayoría en el orden en que fueron estrenadas, a excepción de ‘Jason X’ que debería verse luego de ‘Freddy vs. Jason’:

1. Friday the 13th (1980)

2. Friday the 13th Part 2 (1981)

3. Friday the 13th Part III (1982)

4. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

5. Friday the 13th: A New Beginning (1985)

6. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

7. Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

8. Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

9. Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

10. Freddy vs. Jason (2003)

11. Jason X (2002)

12. Friday the 13th (2009)