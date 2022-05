Gaviria y su enojo al ser segundo: "La rabia es porque deseo ganar"

El antioqueño Fernando Gaviria terminó segundo en la quinta etapa del Giro de Italia, jornada que se definió en el embalaje y en la que se impuso el francés Arnaud Démare. Al final de la etapa, el corredor del Team Emirates expresó su enojo por no conseguir el triunfo.

"Hemos hecho un segundo puesto, creo que teníamos las piernas para ganar. Dimos todo, pero bueno, así es el ciclismo", comentó Gaviria a los distintos medios de comunicación tras cruzar la línea de meta.

El antioqueño mostró también su inconformismo con la bicicleta: "no puedo decir nada porque ya me regañaron, no puedo decir nada de la bici" y agregó: "no es solo la bicicleta, son cosas que pasan en carrera, creo que no teníamos a Richeze, también en el final se le ha salido la cadena a un kilómetro y no pudimos hacer nada".

Finalmente, reflexionó: "la rabia, la frustración es porque deseo ganar y estar tan cerca, sentir las piernas, intentar lucharlo y perder, no me gusta. He hecho el estúpido al enojarme, pero bueno, cosas de carrera y esperemos".

Fernando Gaviria ha sido protagonista en los dos embalajes del Giro de Italia, siendo tercero el pasado domingo y segundo en esta oportunidad. El antioqueño figura en la casilla 131 de la clasificación general del Giro de Italia a 30'19" del primer puesto.