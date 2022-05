Rigo Urán confirmó la carrera en la que reaparece antes del Tour de Francia

Después de un accidentado inicio de temporada, Rigoberto Urán ya tiene fecha para reaparecer y servirá como preparación para el Tour de Francia 2022. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el ciclista colombiano aseguró que su recuperación va por el mejor camino.

Rigoberto Urán se vio envuelto en una dura caída en la primera etapa del Tour de Romandía, lo que lo obligó a abandonar la competencia. No obstante, días después el mismo Rigo confirmó que no tenía que ser intervenido quirúrgicamente e iniciaría su recuperación de inmediato.

"Estoy muy bien, fue una fractura, no hay desplazamiento, no hubo que operar, ya estoy en la bicicleta, esa es una ventaja muy grande. Ya en un par de semanas va a estar el hueso otra vez pegado, el problema es que fue en el mismo hombro donde me operaron hace años, eso fue lo que afectó", comentó sobre el hecho Rigoberto Urán con El Alargue.

"Estas últimas carreras han sido mala suerte, he estado involucrado en caídas masivas, se pierde todo, pero lo importante es que ya estoy entrenando y hay un objetivo claro y es llegar con buena pierna al Tour de Francia", dijo.

Rigo Urán confirmó que será en el Tour de Suiza, que se correrá entre el 12 y 19 de junio próximo, cuando regrese a competencia.

"A veces el ciclismo es difícil de entender, solo queda volverse a montar a la bicicleta y no ponerse a lamentar, si uno se queda ahí pierde mucho, esto es una lucha constante. Antes del Tour de Francia voy a estar en el Tour de Suiza. Ya estoy sobre la bicicleta, con mucho cuidado. No puedo entrenar mucho el estimulador, necesito estar en carretera y en montañas", explicó.

Urán confesó a su mejor estilo que "no hay misterio para estar en el Tour de Francia".

"Toca estar bien entrenado y que lo acompañe a uno la salud, allá hay tanto nivel, esas primeras semanas son complicadas, esperamos que todo vaya bien para hacer un buen tour este año", dijo.

Sobre el retiro de Miguel Ángel López en la etapa 4 del Giro de Italia, Rigoberto Urán lamentó que tanto trabajo que se hace quede afectado en el inicio de competencia.

"Lo de Miguel Ángel es muy lamentable, sé que había trabajado mucho para llegar al Giro. Abandonar frustra mucho, uno hace una preparación muy grande para tener que abandonar", comentó.