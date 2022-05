Beckham ve en James Rodríguez un fichaje estrella para su Inter Miami

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incognita. Luego de que se conociera que no quiere continuar en el Al-Rayyan de Qatar, comenzaron a surgir presuntos equipos a los que habría sido ofrecido o que han mostrado cierto interés por contar con sus servicios.

En esta oportunidad, desde la MLS estarían deseando contar con el colombiano de 30 años, más propiamente el Inter de Miami, del cual es copropietario y accionista el exjugador inglés David Beckham.

Según información del diario The Sun, Beckham y la directiva del equipo han estado en contacto con el jugador de la Selección de Colombia, quien llegaría como una de las estrellas a la institución y jugador franquicia.

Al cucuteño le estarían ofreciendo ser el mejor pago de la plantilla con una cifra que alcanzaría los $8 millones de dólares al año y superaría los $6.9 millones de Gonzalo Higuaín.

Es de mencionar que Rodríguez tiene contrato con el club qatarí hasta 2024, no obstante, no se encuentra muy cómodo, además que desde la institución estarían viendo con preocupación sus constantes lesiones. De hecho, no juega desde el 5 de marzo producto de molestias musculares, por lo que no terminó la temporada con el club.

James Rodríguez disputó 15 partidos (1134 minutos) con el Al-Rayyan para los cuales aportó cinco goles y seis asistencias.

El mercado de transferencias en la MLS se abre el 7 de julio, por lo que el colombiano llegaría a mitad de temporada a reforzar un Inter que no comenzó muy bien la campaña, ya que se ubica en la última posición de la Conferencia Este con 10 puntos, a cuatro de Atlanta United que cierra el grupo parcial de los que avanzan a siguiente ronda.