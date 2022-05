Fans de Johnny Depp presionan para que regrese a 'Piratas del Caribe 6'

Johnny Depp y Amber Heard siguen estando en el centro de la polémica por cuenta de juicio que se adelanta por las acusaciones cruzadas de violencia y una demanda por difamación que asciende a los 50 millones de dólares.

Ahora bien, compañías como Disney y Warner le cerraron la puerta al actor, por cuenta del conflicto mencionado anteriormente. Sin embargo, ya se empezó a especular sobre una nueva entrega de 'Piratas del Caribe', y los fanáticos desean que el actor regrese para interpretar al capitán Jack Sparrow.

Para esto, existe una petición alojada en el sitio web change.org titulada ‘Justice For Johnny Depp’, que se inició hace 2 años, pero ahora está cogiendo fuerza y espera llegar a completar su objetivo. Esta es su descripción completa:

"Johnny Depp ha sido un actor fenomenal a lo largo de su carrera. Él fue eliminado de la película Piratas del Caribe 6 por Walt Disney’s Company. Desafortunadamente, esto se debe a que su exesposa, Amber Heard, mintió y dijo que la golpeó. Se ha probado que él no la golpeó, pero sin embargo, ella lo golpeó repetidamente. Ella lo golpeaba con ollas y sartenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como si eso estuviera bien. Esto puede parecer una broma para algunos, pero el abuso hacia un hombre o una mujer no debe tomarse a la ligera. Ahora que esto ha salido a la luz, Johnny Depp aún no se ha redimido de esta falsa noticia».

«Amber Heard arruinó la vida y la carrera de Johnny Depp. Él siempre ha sido uno de los mejores actores desde que comenzó a actuar alrededor de los 21 años. Este hombre nunca decepciona cuando hace una película, entonces, ¿por qué seguir impidiéndole hacer Piratas del Caribe 6? ¡Esa película no es nada sin él!", dice parte de la petición en el sitio web.

Cabe recordar que las cintas de 'Piratas del Caribe' se pueden encontrar en el catálogo de la plataforma Disney+.