Las declaraciones de Amber Heard en el juicio contra Johny Depp

Este 6 de mayo concluyó la declaración de Amber Heard en el juicio en el que se enfrenta contra su expareja, Johnny Depp, por difamación. La actriz realizó varias acusaciones graves contra el actor.

Al empezar el testimonio comentó que era “horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo".

Comentó sobre las diferentes “facetas” de su esposo al lidiar con su adicción por las drogas y los medicamentos. "Johnny de speed es muy diferente del Johnny de opiáceos. Con opiáceos es muy diferente que con Adderall y al Johnny de cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él", aseguró sobre el consumo de sustancias de Depp.

También afirmó que desde que empezaron la relación se sentía forzada en las muestras de cariño con el actor. "Hay ciertas cosas que haces en el trabajo para ser profesional cuando tienes que hacer ese tipo de escena. Por ejemplo, no usas la lengua si puedes evitarlo. Fue allí cuando aprovechó, me agarró la cara y me besó usando su lengua".

En medio de la declaración, habló de la primera bofetada que recibió del actor que fue en una fiesta en el desierto dentro del auto caravana del actor. También relató sus primera experiencias de abuso sexual por parte de Depp: "Me arrancó parte del vestido y mi ropa interior en busca de drogas", comentó. "Hasta hizo un registro de mis cavidades. Metió sus dedos dentro de mí. Yo me quedé mirando la estúpida luz. No sabía qué hacer".

Entre llanto, contó cómo el actor la amenazó con una botella rota, poniéndola en su cuello y amenazandola que le cortaría el rostro. “Te voy a matar”, comentó Heard sobre la amenaza que le hizo Depp en esa ocasión.

Uno de los momentos más comentados de la declaración fue cuando se le preguntó a la artista si “hubo alguna penetración en su vagina con la botella”. A lo que ella respondió: “Johnny tenía la botella dentro de mí. Estaba dentro de mí una y otra vez”, indicó para luego confirmar que por ese incidente sangró.

Luego de las declaraciones, la jueza informó que el 27 de mayo habrá “argumentos finales” y espera “poder terminar el juicio ese día, aunque debo hablar con el jurado”, comentó.