¿El idioma ha sido un problema para Luis Díaz? Esto opina Jurgen Klopp

Luis Díaz habla en la cancha y con su nivel, eso es cierto, pero no es un secreto que también necesita hacerlo con el idioma con el que se trabaja en Liverpool. Aunque el colombiano aún no domina el inglés, Jurgen Klopp confesó que esto no ha sido un problema.

El colombiano se ha adaptado de la mejor forma en la parte futbolística y ya está tomando clases de inglés, pero según comentó Jurgen Klopp, eso no es un problema para que Díaz se acerque a sus compañeros y hasta se haga entender.

"Se comunica con todos sin hablar realmente el idioma. Es muy cercano a Curtis y Harvey y no tengo idea de cómo hablan", confesó Klopp en rueda de prensa este viernes.

"A nivel emocional, están ahí y eso es genial", añadió.

Liverpool recibe en Anfield este sábado al Tottenham, un partido clave para no perder de vista al actual líder de la Premier League, Manchester City, que va adelante solamente por un punto.