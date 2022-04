El Pibe pide a Gamero para Selección y la salida de los directivos de FCF

Carlos 'El Pibe' Valderrama reapareció en un evento en Barranquilla en el que además recordó a Freddy Rincón, cuestionó a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el fracaso de no clasificar al Mundial y hasta dio su candidato para el cargo de director técnico del combinado nacional.

En relación a los directivos de la Fedración, hizo mención de la polémica frase del presidente Ramón Jesurún donde dice que los verdaderos dueños del fútbol lo eligieron para seguir al mando.

"Aquí no reconocen a ningún ídolo. No estamos hablando de la época de nosotros. Antes de nosotros tenemos ídolos que están abandonados. Por ahí oí que los que mandan en el fútbol son los directivos, pero mandan mal", comentó el mítico '10' de Colombia.

" El cuerpo técnico se fue y dicen que hay jugadores que se van y los directivos ratificaron. El presidente de la FCF dijo 'Los que mandan en el fútbol son los directivos'. Son un desastre y se tienen que ir", añadió.

Asimismo, resaltó que el técnico que está listo para dirigir a la Selección Colombia es Alberto Gamero, tras su buen presente en Millonarios.

Mientras tanto, ve en Luis Díaz en un reflejo de cómo jugaba Faustino Asprilla: "Es la figura del equipo y nuestro país, está jugando bien. Me hace acordar a Faustino Asprilla cuando iba a jugar a las 10 de la mañana y todo el mundo dejaba de hacer sus cosas para ir a ver el partido de Fausto. Así sucede ahora con Lucho, estamos pendientes, ¿va a jugar Liverpool? uno deja todo. Me hace recordar a Fausto".

Finalmente, se refirió al fallecimiento de Freddy Rincón: "No lo he asumido, yo no creo. Un combo de hermanos me avisaron. La noticia fue un golpe, siempre estaba pendiente de que se pudiera recuperar, pero después salió la noticia tesa. Lo primero que se me vino fue la risa de Freddy".

"Siempre estuvo con nosotros, la última vez que lo vi fue en Ocaña en un partido en enero. Estoy pensando en el próximo partido. Nosotros no peleábamos en los partidos de integración, éramos los titulares con Fausto. Siempre voy a recordar su risa, cuando uno tiene amor nunca se olvida, nunca se va a olvidar Freddy, es un hermano".