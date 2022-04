¿Fallas en conteo de votos harán que abstención aumente en primera vuelta? / ()

Esta semana inicia la cuenta regresiva, el último mes, para la elección de primera vuelta en el país. A menos de cuarenta días de los comicios, el país atraviesa una coyuntura electoral por cuenta de las inconsistencias de la Registraduría en la contabilización y transmisión de los votos del pasado 13 de marzo, cuando se escogió el Congreso de la República.

Hay incertidumbre, incluso, de si el registrador nacional Alexander Vega es retirado o suspendido del cargo por estas irregularidades; también han sido objeto de críticas las declaraciones del presidente Iván Duque, en donde aparentemente estaría interviniendo en política, y lo propio el comandante del Ejército, el general Enrique Zapateiro.

Como se acerca la jornada, la Misión de Observación Electoral entregó un balance sobre sus 'preocupaciones' de cara a estos comicios del 29 de mayo. "Claramente la principal preocupación de la MOE está dirigida a la recuperación de confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, la cual debe estar acompañada de la adopción y difusión de las medidas de mejoras sobre la transmisión de los datos, el conteo de los votos, formación de los jurados por parte de la Registraduría", indicó la directora Alejandra Barrios.

Sobre este tema y los posibles efectos o consecuencias que podría traer la situación actual a la contienda, el analista y profesor universitario Jairo Libreros consideró que antes que aumentar la abstención en las urnas, lo que pasará es que más personas vayan a votar.

"Creo que va a generar un efecto de mayor votación en las elecciones de primera vuelta y eventualmente de segunda vuelta. Existe un nivel importante de desconfianza frente a la capacidad que tiene la Registraduría para garantizar la integridad en el conteo de los votos", aseguró el experto.

Para Libreros, incluso, "ese mensaje ha generado mayores inquietudes sobre la necesidad y la vitalidad de ir a votar por el candidato de sus preferencias. Yo creo que el porcentaje va a ser superior si lo comparamos con lo que sucedió en el 2018 y en años anteriores. Existe un alto nivel de descontento y ese descontento se traduce apróximadamente en un 70% de interés en que exista un cambio político en el país".

De otra parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó su preocupación por la violencia, de cara a las elecciones. "Todo aquello referente a la violencia, y no solo al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país donde hay que adoptar las medidas necesarias para que los líderes locales, sociales y políticos puedan hacer campaña electoral de manera tranquila, sino también la violencia que desde el momento de la inscripción de las candidaturas se ha presentado en las redes sociales. No podemos olvidar que esta violencia, los mensajes de odio, rascistas y sexistas, se traduzcan posteriormente como legitimadores de la violencia física".

Esta semana también, coincidencialmente, el Consejo Nacional Electoral estrenó el software destinado para el escrutinio, que fue contratado con la empresa española INDRA. Sobre su implementación, Libreros entregó un parte de tranquilidad, anticipando que su uso debe traer consigo mayor transparencia electoral.

"Durante los últimos meses también hemos escuchado un debate muy fuerte sobre cuál es la participación de INDRA, no solamente por cuenta del programa sino especialmente por cuenta del relacionamiento que pueda tener con algunos candidatos, partidos o expresidentes. Pero INDRA ha demostrado no solamente con su trabajo en Colombia, si no en diferente certámenes electorales dónde ha participado técnicamente, aportando su conocimiento y entregando programas electorales, que es una empresa eficiente".

Por eso, añadió que "no veo y no encuentro una sola evidencia en el caso colombiano de que esto vaya a ser completamente diferente a su trayectoria corporativa. Éste software va a generar mayores niveles de transparencia y va a mejorar la capacidad de trabajo del Consejo Nacional Electoral".