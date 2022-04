CNN+ el servicio streaming cancelado un mes después de su lanzamiento / ()

El servicio de transmisión CNN+ cerró pocas semanas después de su lanzamiento. El nuevo propietario del canal decidió cancelar la inversión de más de $100 millones de dólares y despidió a cientos de periodistas en Estados Unidos.

CNN+ fue la apuesta del gigante de noticias por cable en la transmisión digital y una nueva forma de atraer público tras la creciente popularidad en los estadounidenses de cortar los servicios por cable. Este streaming buscaba atraer a los espectadores con programas exclusivos presentados por periodistas reconocidos de la cadena como Anderson Cooper y también recién llegados como el expresentador de Fox News Chris Wallace y la actriz Eva Longoria.

La plataforma también ofrecía documentales y series especiales, pero debido a una restricción de "no competencia" en sus contratos con cableras, CNN+ no pudo ofrecer a sus suscriptores acceso a los programas diarios de noticias, con esto el canal no logró persuadir a clientes que se suscribieran al servicio que costaba casi $6 dólares mensuales.

A esto se suma que Discovery adquirió Warner Media, el propietario de CNN, y fusionaron las compañías, y bajo este escenario se decidió poner fin al proyecto de CNN+ semanas después de ser estrenado.

La reacción en redes a la noticia inmediatamente se volcó a los cientos de periodistas que en el último año CNN había venido contratando para este proyecto gigante, periodistas que habían renunciado a otros canales para apostarle al servicio streaming de noticias. De las 700 personas contratadas, la mitad serán despedidas y la otra mitad serán absorbidas por programas de CNN, Discovery y HBO Max.

Esta es la más reciente plataforma en probar los problemas que enfrentan los servicios streaming en el mundo, recientemente Quibi, otro servicio de transmisión cerró a finales de 2020 después de seis meses de estar online generando pérdidas por más de 1.5 millones de dólares. Al mismo tiempo, Netflix informó que había perdido 200.000 suscriptores en lo corrido de este año generando una caída en el precio de las acciones de la bolsa.