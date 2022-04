Día de la Tierra: Ambientalistas resaltan la importancia de esta fecha /

Desde el 2009 se celebra a nivel internacional y oficialmente el Día de la Tierra, fecha que fue declarada por la ONU, debido a la actual crisis climática que se encuentra enfrentando la humanidad. En este sentido, cada 22 de abril se busca generar reflexión y debatir sobre las acciones tanto individuales, comerciales y de los gobiernos para frenar el cambio climático.

El cuidado del medio ambiente fue un tema que logró formar parte de la agenda política y pública a nivel global gracias a los ambientalistas. Gracias a esto, cada año se celebra el Día de la Tierra.

Le puede interesar:

Ahora bien, varios ambientalistas decidieron manifestarse en relación a este día. Por un lado, Sofía Gutiérrez Escobar aclaró que "este día es la reivindicación histórica de las luchas históricamente oprimidas, puntualmente el Día de la Tierra significa recordar que tenemos una casa que cuidar, por y para todes. En donde debemos recordar a quienes han estado cuidándola por tantos años, y en el que debemos abrir los ojos y exigir acción climática, por un presente digno y un mañana libre."

Asimismo, Alejandro Jaimes Bahamón destacó que "el Día de la Tierra es un momento de atención que resalta la necesidad de tomar una pausa y tomar conciencia de lo que hemos hecho como humanidad. Sin embargo, es mucho más que una educación ambiental y climática temporal. Es la oportunidad de unirnos como sociedad para que la atención se centre al planeta y toda la vida que habita en él, en vez de centrar nuestro individualismo." A su vez, aclaró que esta fecha evoca y evidencia una manifestación de empatía, ya que logra recordar la relación entre seres humanos y la naturaleza; y permite que la acción climática sea parte de la cotidianidad.

Por otra parte, Pablo Robles señaló que "para mí, celebrar el Día de la Tierra es, además de una celebración de la vida, una re-toma de conciencia. En mi opinión, la mayoría de las cosas que aprendemos no se quedan fijadas en nuestro cerebro la primera vez que las escuchamos, sino que, más bien al contrario, tenemos que escucharlas muchas veces, practicarlas en múltiples escenarios y, en suma, reaprenderlas una y otra y otra vez. El hecho de que existan este tipo de celebraciones periódicas puede interpretarse, entonces, como múltiples oportunidades para reaprender lo que en cierta medida ya sabemos, pero que a veces perdemos de vista o, en muchos casos, su importancia se difumina en el mar de información y exigencias de la vida diaria. El Día de la Tierra es, para mi, reaprender que no somos dueños, sino parte de algo que nos supera enormemente, que del bienestar de lo demás depende el nuestro, que el respeto por la vida no debe ser un medio, sino un fin. Además, estamos en una crisis climática y debemos estar a la altura de este desafío y que debemos a veces callarnos y observar, escuchar y sentir toda la belleza, casi apabullante, que este pedazo de piedra cósmica nos ofrece todos los días".

"La tierra, en muchas culturas y lugares, es llamada Madre Tierra, es aquella que engendra en ella vida, aquella que sobrevive y que lucha por ella misma y por sus hijxs, que somos todos los habitantes. Es un recordatorio de su importancia. Es el único planeta en el sistema solar, y por lo que se sabe en el universo, que puede albergar vida y por ende merece un día, con este las personas recuerdan que están viviendo gracias a eso", indicó Camila Rico.