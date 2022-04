No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico, ni de Petro: Piedad Córdoba

Tras conocer el llamado del candidato presidencial, Gustavo Petro, a no participar en actividades dentro de su campaña presidencial, la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se pronunció a través de un comunicado en el que dice que acepta el pedido que le hizo el aspirante presidencial.

“Acepto la solicitud de suspensión de mis actividades dentro de la campaña presidencial. Nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral. Me mantengo como parte del Pacto Histórico, convencida de que es la opción para sacar al país de la profunda crisis actual e invito a todos los sectores sociales y ciudadanos que se sientan identificados con mi trayectoria y accionar político a continuar indeclinables en el apoyo a la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez”, señala el comunicado.

Frente a los cuestionamientos que le han hecho sobre visitas en cárceles a extraditables y un supuesto ofrecimiento de beneficios para abolir la extradición, en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones, Córdoba dijo que en su condición de abogada ha visitado el sitio de reclusión de su hermano. Negó que haya hecho algún ofrecimiento.

“Como es de público conocimiento mi hermano Álvaro se encuentra privado de su libertad con fines de extradición por una acción de entrampamiento orquestada por agentes de la DEA para afectar la campaña electoral del Pacto Histórico, como ha denunciado el mismo Gustavo Petro. En mi calidad de abogada y haciendo uso de mi tarjeta profesional he visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaria. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles; máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota. No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico, ni de Gustavo Petro”, agregó.