Viajar de Cali a Bogotá en carro eléctrico ¿es posible?

En A Motor aceptamos el reto y participamos en la primera ruta del Rall-E por Colombia. ¿El objetivo? Comprobar que se puede viajar por carretera en Colombia, con carros 100% eléctricos, sin miedo a quedarnos “tirados” en el camino; y eso es posible gracias a que Terpel Voltex tiene a disposición cargadores rápidos en estaciones de servicio ubicadas en Tuluá (Valle del Cauca), Calarcá (Quindío), Melgar (Tolima) y Soacha (Cundinamarca).

“Ladies and entlemen, start your engines”

Equipados con dos camionetas BMW iX3 (que fue la que probamos) y dos MINI Cooper SE (los 4 vehículos 100% eléctricos) emprendimos el recorrido partiendo de la estación de servicio de El Recreo (en Tuluá). Salimos con una carga del 100% que nos daba una autonomía de más de 400KM… ideal para hacer todo el recorrido, pero ¿manejar un carro eléctrico es igual a uno de combustión?

La respuesta es: NO. Si usted nunca ha manejado un carro eléctrico, hay que aprenderlo a usar. Y esto hacía parte de la experiencia, pues el hecho de tener autonomía de tantos kilómetros, no quiere decir que: la altura, velocidad, ascensos, lluvia, aire acondicionado encendido, etc. no influyan en el consumo de energía, claro que sí lo hacen. De igual forma, es importante resaltar que los descensos son los aliados ideales para autorrecargar las baterías y aumentar la autonomía. ¿Cómo así? Así como lo lee, estos carros pueden recargarse con el freno regenerativo, una gran herramienta para optimizar la energía, ya que cuando se disminuye la velocidad consigue acumular una parte de la energía para su posterior aprovechamiento.

Foto de Caracol Radio / @totacion (Caracol Radio)

Primera parada

Con un porcentaje del 82% llegamos a la estación de servicio de Calarcá, luego de una hora y media de recorrido. Sin necesidad alguna de recargar el carro, lo conectamos para mirar el funcionamiento del cargador y revisar las estadísticas de consumo. Hubo fallos en el punto de carga (dejaba de cargar de un momento a otro), pero el equipo de Terpel Voltex estuvo presto para solucionar el tema.

Foto de Caracol Radio / @totacion (Caracol Radio)

Con el 85% de carga, dejamos que un Mini Cooper SE, cuya autonomía es de 200KM, pudiera cargar para poder afrontar el primer gran reto: El Alto de La Línea. Gratamente sorprendidos quedamos al poder pasar, por primera vez, por lo túneles que hay entre Calarcá y Cajamarca y comprobar que en, más o menos, 30 minutos atravesamos toda la cordillera central.

Durante el trayecto Ibagué-Girardot, con el experto de BMW al volante, pudimos probar el gran desempeño que tiene la BMW iX3, que nada tiene que envidiarle a un carro de combustión, en cuánto a su fuerza, velocidad y seguridad.

Tienda Altoque Melgar, ideal para recargar la energía del carro y suya

En Melgar está ubicada la tienda más grande de Altoque en el país, donde puede conectarse a WIFI gratis y disfrutar de platos típicos colombianos, además de tener instalaciones muy amplias y un gran parque infantil. Entrada la tarde llegamos a este punto, con un porcentaje del 50% pero no pudimos conectarlo al punto de cargar porque se juntaron todos los vehículos al tiempo. Vale la pena decir que cada carro iba con un tiempo de 30 minutos de diferencia el uno del otro, pero “un reto a la foto más creativa y mejor paisaje”, hizo que hiciéramos otras paradas inesperadas en el camino y eso generara retrasos y adelantes de otros equipos. Es importante decir que solo hay un punto de carga en cada estación de servicio, es decir, solo se puede cargar un carro a la vez.

Foto de Caracol Radio / @totacion (Caracol Radio)

Ya entrada la noche, emprendimos el último trayecto del Rall-E, donde dejaríamos los carros eléctricos cargando en la estación de Chusacá. Llegamos con una autonomía del 37%, muy superior a lo esperado, pero contamos con un gran aliado: el descenso del Alto del Vino que hizo que se regenera la camioneta.

Final, final… no da mas

No deja de dar angustia realizar un trayecto tan largo en un carro 100% eléctrico, pero créame que con una adecuada conducción y con saber que hay estaciones de servicio con carga eléctrica a lo largo del camino, no lo pensará dos veces. En este momento hay 12 estaciones Terpel Voltex a lo largo del país y esperan tener funcionado 30 para final de año. Una muy buena noticia para aventurarse por todo el territorio colombiano.

La experiencia fue muy satisfactoria. Pasar, por primera vez, por los túneles de La Línea fue emocionante y saber que, una obra que veíamos muy lejana, por fin se concretó. Los vehículos se comportaron a la altura; usar un carro que genera cero emisiones y que aporta a la sostenibilidad del medio ambiente colombiano, es muy gratificante.