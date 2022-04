Camilo Villegas vuelve a la Presidents Cup, ahora como asistente de capitán

Luego de haber participado en la Presidents Cup como jugador en 2009, el antioqueño Camilo Villegas regresa a la competencia, ahora como asistente del capitán Trevor Immelman, sudafricano al comando del equipo internacional sin jugadores europeos, que busca acabar con la hegemonía estadounidense.

"Tuve la oportunidad de jugar Presidents Cup en 2009 y esta vez, al recibir la llamada de Trevor, es un honor para mí poder dar mi granito de arena para este equipo y esperar tener una gran actuación", comentó Villegas emocionado en conferencia de prensa.

El paisa estará acompañado del australiano Geoff Ogilvy, el coreano K. J. Choi y el canadiense Mike Weir como asistentes de Immelman, de quienes resaltó su experiencia, aunque agregó que uno de sus puntos fuertes respecto a sus compañeros es continuar aún activo en el PGA Tour.

"Va a ser una experiencia de mucho aprendizaje, mirar como maneja la situación Trevor Immelman y los otros tres asistentes que ya lo han hecho en ocasiones anteriores, que tienen más experiencia que yo, pero al mismo modo soy una persona analítica, una persona que le gusta entender el por qué de las cosas y que todavía estoy activo en el PGA Tour, de modo que voy a poder estar cerca de los jugadores, poder conocer más a aquellos que deba conocer más", comentó.

De la posibilidad de que su compatriota Sebastián Muñoz llegue a integrar el equipo, de 12 jugadores, se mostró optimista: "Sebas está en este momento fuera del equipo, pero con grandes chances, obviamente todavía falta bastante y los puntos se incrementan a partir del PGA Championship, de modo que están tratando de premiar a aquellos jugadores que se calientan en la recta final. Hay que tener paciencia, hay que seguir jugando. Yo como colombiano me encantaría poder verlo en el equipo".

Entretanto, sobre un posible rol tras el retiro del golf, comentó: "siempre he querido ser parte de lo que es la capitanía de Presidents Cup, pero no soy de una personalidad que va a estar llamando a los capitanes para que lo escojan, el haber recibido la llamada de Trevor fue especial para mí, me puse muy contento. Espero que no sea la última vez que esté de esta lado con estos equipos, me gustaría poder seguir mi labor desde un punto diferente a lo que es el jugar".

No obstante, advirtió: "sigo siendo activo en el PGA Tour, sigo despertándome cada mañana con el objetivo de jugar bien y de ganar en el PGA Tour, y de hacer parte de estos equipos como jugador, pero hay que ser realistas que en los últimos años los resultados no han estado ahí. Seguimos trabajando para que las cosas se vayan dando".

La Presidents Cup se estará celebrando del 19 al 25 de septiembre en el Quail Hollow Club de Charlotte (Carolina del Norte), donde los jugadores estadounidenses se enfrentarán al equipo internacional sin jugadores europeos. Los norteamericanos lideran el historial con 11 triunfos, una derrota y un empate.