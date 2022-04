¿Alfaro y Gareca son candidatos para la Selección? Jesurún fue contundente

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló del nuevo entrenador de la Selección tras la salida de Reinaldo Rueda. El dirigente aseguró que esperan contar con un nuevo entrenador lo más pronto posible y añadió que en este momento no tienen como condición que sea o no extranjero.

Sobre cuándo se designará el nuevo técnico de Colombia, Jesurún comentó: "no lo podemos saber, la idea es lo más pronto posible, ese pronto posible también nos tiene que permitir hacerlo con calma".

"Tenemos que estar muy pendientes en el momento de tomar una decisión que sea la más acertada, cualquiera que sea el nombre seguramente despertará polémica, porque el fútbol es así, pero lo que estamos intentando a partir de hoy, luego del retiro del profesor Reinaldo, estaremos en la búsqueda de esa persona que nosotros consideremos que es la ideal, para este momento y este proceso, en los próximos cuatro años que se nos vienen", agregó al respecto.

Sobre la nacionalidad del nuevo técnico, dejó en claro que no importa si es extranjero o no: "no tenemos ninguna preferencia, yo pienso que lo ideal es buscar a alguien especializado en selecciones. El perfil puede ser cualquiera, el fútbol es uno solo, la nacionalidad puede ser cualquiera. No tenemos preferencias en la búsqueda".

Jesurún fue contundente al momento de ser interrogado por Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca: "nosotros no tenemos nombres, pero en el caso de Alfaro si quiero ser muy claro, eso es totalmente falso. El señor Alfaro tiene un contrato, lo mismo el profesor Gareca con Federaciones, en este caso Perú y Ecuador, ese rumor de prensa es totalmente falso".

E insistió: "no hay nombres todavía, ni siquiera hay candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que tienen al técnico ideal para nosotros según ellos. No menciono al profesor (Marcelo) Bielsa porque no está vinculado a ninguna Selección. Yo solo quiero aclarar que lo del profesor Alfaro y el profesor Gareca, que sí están vinculados hoy a una Federación, que están en competencia, que van a estar en el Mundial, ojalá Perú también esté en competencia, eso no tiene ningún sentido y lo rechazo, no tiene ningún fundamento".