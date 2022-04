"Ni en pesadillas se nos ocurre rebajar la pena a los corruptos": Petro

Sigue la polémica por el concepto de 'perdón social' que ha propuesto el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a raíz de una reunión que tuvo su hermano, el filósofo Juan Fernando Petro, con varios condenados por corrupción en la Cárcel La Picota, encabezados por el exsenador Iván Moreno.

Desde el Centro Democrático, y pese a que el hemano de Petro aclaró que el encuentro correspondía a una visita humanitaria que adelantó en nombre de la Comisión Intereclecial de Justicia y Paz, el congresista electo Andrés Forero pidió que el candidato del Pacto Histórico renunciara a sus aspiraciones presidenciales.

El motivo principal de esta solicitud, y de las críticas de diversos sectores, incluso cercanos al Pacto, fue la versión que apuntaba a que Juan Fernando Petro, dentro de su visita a la cárcel, presuntamente estaba negociando una eventual reforma a la justicia que otorgara beneficios, como la reducción de penas, a los condenados por corrupción.

Ante esto, el líder de la Colombia Humana negó en primer lugar, que busque impulsar una reforma que favorezca a los corruptos y, en segundo, que él esté detrás del encuentro que sostuvo su hermano. "En mi programa de Gobierno no se contempla una reforma a la Justicia basada en rebaja de penas para nadie. Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama judicial y su empoderamiento", afirmó Petro.

De acuerdo con lo dicho por el exalcalde de Bogotá, "no está planeada ninguna amnistía o indulto, como ahora nos enrostran. Rechazo la torpe idea de vincular la búsqueda de la reconciliación social, a una rebaja de penas para corruptos. Ni en pesadillas se nos ocurre rebajar la pena a los corruptos; queremos es tenerlos a todos presos en la cárcel".

Incluso, dijo el aspirante presidencial que "otros rivales (hablando de la contienda electoral) sí los tienen de aliados, y listos para ejercer el poder. A esos corruptos condenados, que hoy muestran como si fueran nuestros aliados, quienes los han hecho coger presos somos nosotros. La mayoría de personas que mencionan como posibles beneficiarios de rebaja de penas, están presas en virtud de mis denuncias y control político".

Puntualmente sobre si está buscando el respaldo político de los condenados que se mencionan, Petro dijo que "hoy son personas derrotadas, sin caudal electoral. ¿A quién se le ocurre pensar que busco beneficiar a quienes yo mismo ayudé a encarcelar, si no es a los que sí tienen mucho que ocultar por sus relaciones reales con el paramilitarismo, la corrupción y el narcotráfico".

Finalmente, concluyó el aún senador de la República que "mi hermano Juan Fernando Petro no hace parte de la campaña, no pertenece a ninguno de esos cargos directivos, no asiste a ninguna de las reuniones de campaña; su trabajo está ligado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, cuya labor ha sido reconocida (internacionalmente)".